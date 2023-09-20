Миротворцы РФ эвакуировали более 2 000 человек мирного населения в Карабахе

Из числа эвакуированных более 1 000 человек составляют дети.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские миротворцы эвакуировали из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха более 2 тысяч человек мирного населения, включая 1 049 детей. Об этом сообщает Минобороны России.

Все эвакуированные мирные жители обеспечены местами временного проживания и горячим питанием. Также российские миротворцы оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Получившим ранения помогают врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения.

В МО РФ добавили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 30 наблюдательных постах.

Российское оборонное ведомство констатирует, что с 12:00 вчерашнего дня миротворческий контингент фиксирует многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. Они происходят по всей линии соприкосновения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.