При обрушении перекрытия в доме в Балашихе, вероятно, погибли два человека
При обрушении перекрытия в доме в Балашихе, где взорвался газ, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
Также, по ее данным, три человека пострадали. Очевидцы предполагают, что среди погибших были спасатели. В МЧС заявили, что на месте проведения аварийно-спасательных работ пострадали трое спасателей.
Ранее в ведомстве сообщили, что количество погибших при взрыве в подмосковном городе выросло до двух. По последней информации, двое пострадавших сейчас находятся в больнице, еще двое остаются под завалами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что под завалами в балашихинской девятиэтажке слышны голоса женщины и ребенка. Он отметил, что сейчас до них пытаются добраться сотрудники экстренных служб.