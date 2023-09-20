При обрушении перекрытия в доме в Балашихе, вероятно, погибли два человека

Корреспондент «Звезды» также сообщила о трех пострадавших в результате обрушения перекрытия в жилой многоэтажке.

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При обрушении перекрытия в доме в Балашихе, где взорвался газ, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Также, по ее данным, три человека пострадали. Очевидцы предполагают, что среди погибших были спасатели. В МЧС заявили, что на месте проведения аварийно-спасательных работ пострадали трое спасателей.

Ранее в ведомстве сообщили, что количество погибших при взрыве в подмосковном городе выросло до двух. По последней информации, двое пострадавших сейчас находятся в больнице, еще двое остаются под завалами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что под завалами в балашихинской девятиэтажке слышны голоса женщины и ребенка. Он отметил, что сейчас до них пытаются добраться сотрудники экстренных служб.