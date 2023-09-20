Число погибших при взрыве в Балашихе выросло до двух

Еще двое пострадавших к настоящему моменту госпитализированы.

© Видео: МЧС РФ © Фото: ТРК «Звезда»

Число жертв взрыва в девятиэтажке в подмосковной Балашихе возросло до двух. Об этом сообщили в МЧС России.

Кроме того, по последним данным, двое пострадавших сейчас находятся в больнице, еще двое остаются под завалами.

В общей сложности из дома к настоящему моменту были эвакуированы 170 человек, развернуты три ПВР.

Напомним, сегодня утром в жилом девятиэтажном доме в квартире на четвертом этаже прогремел взрыв, в результате ЧП произошло обрушение третьего и четвертого этажей.

Житель дома в разговоре с корреспондентом «Звезды» описал первые секунды после взрыва.