На месте взрыва в доме в Балашихе обрушилось перекрытие
Таким образом, произошло повторное обрушение.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На месте взрыва в жилой многоэтажке в Балашихе произошло повторное обрушение, обвалилось перекрытие, сообщает корреспондент «Звезды».
По предварительным данным, в результате повторного обрушения могли пострадать три человека, в том числе спасатели.
Сейчас на месте продолжают работу сотрудники экстренных служб и медики.
Напомним, утром в жилом доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв в квартире на четвертом этаже, в результате чего частично обрушились третий и четвертый этажи.
К настоящему моменту есть данные о трех погибших и двух пострадавших. Кроме того, женщина и ребенок сейчас находятся под завалами.