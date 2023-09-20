На месте взрыва в доме в Балашихе обрушилось перекрытие

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На месте взрыва в жилой многоэтажке в Балашихе произошло повторное обрушение, обвалилось перекрытие, сообщает корреспондент «Звезды».

По предварительным данным, в результате повторного обрушения могли пострадать три человека, в том числе спасатели.

Сейчас на месте продолжают работу сотрудники экстренных служб и медики.

Напомним, утром в жилом доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв в квартире на четвертом этаже, в результате чего частично обрушились третий и четвертый этажи.

К настоящему моменту есть данные о трех погибших и двух пострадавших. Кроме того, женщина и ребенок сейчас находятся под завалами.