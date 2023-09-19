Байден снова попытался оскорбить Путина

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден снова высказался о главе Российского государства Владимире Путине в оскорбительном тоне, назвав его «диктатором». Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», - передает слова американского лидера РИА Новости.

В 2021 году Владимир Путин уже отвечал на подобные высказывания 46-го президента США. Российский лидер вспомнил поговорку «кто обзывается, тот так сам и называется». Президент РФ отметил, что это не просто детское выражение и шутка, в этом есть глубокий психологический смысл.

В июне этого года Джо Байден, комментируя случай со сбитым китайским аэростатом, который якобы был набит шпионским оборудованием, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. В связи с этим МИД Китая выразил протест Соединенным Штатам. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин назвала слова главы Белого дома неполиткорректными.