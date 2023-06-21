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МИД Китая назвал провокацией заявление Байдена о диктаторстве Си Цзиньпина

Ирина Елагина
10:49 21.06.2023
Новый виток обострения отношений Китая и США произошел на следующий день после заявлений американского госсекретаря о нежелании конфликтовать с Пекином.
МИД Китая назвал провокацией заявление Байдена о диктаторстве Си Цзиньпина
© Фото: White House, Globallookpress
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МИД Китая выразил протест США по поводу заявления президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала слова Байдена неполиткорректными.

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», - приводит РИА Новости слова китайского дипломата.

В МИД КНР подчеркнули, что «Китай выражает острое недовольство и решительный протест».

Ранее сообщалось, что Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором во время выступления в Калифорнии.

Напомним, что 18-19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин с первым с 2018 года официальным визитом и по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Белый дом не намерен вступать в конфликт с Китаем.

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