Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Байден обратил внимание на случай с аэростатом из КНР, который якобы был набит шпионским оборудованием.

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По информации американских СМИ, глава США Джо Байден назвал своего коллегу из Китая Си Цзиньпина диктатором.

Как сообщает агентство Reuters, Байден выступил с данным заявлением на одном из мероприятий в Калифорнии. Он коснулся темы сбитого китайского аэростата над американской территорией.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, - из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, состояла в том, что он не знал, что он там находился. Это большое замешательство для диктаторов. Когда они не знали, что произошло. Это не должно было происходить там, где это случилось. Конечно, это было сорвано», - заявил американский президент.

Сутками ранее глава США заявлял, что американско-китайские отношения находятся на правильном пути.

При этом глава внешнеполитического ведомства Китая Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном отмечал, что отношения между их странами находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей.