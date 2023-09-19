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Эрдоган высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Максим Крюков
07:31 19.09.2023
Президент Турции заявил, что его российский коллега Владимир Путин выступает за скорейшее окончание украинского кризиса.
Эрдоган высказался о сроках завершения конфликта на Украине
© Фото: Turkish Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не стоит ожидать скорого завершения конфликта на Украине.

При этом турецкий лидер отметил, глава Российского государства Владимир Путин выступает за скорейшее окончание столкновения.

«Господин Путин на самом деле выступает за прекращение этого конфликта как можно скорее», - сказал он в интервью американскому телеканалу PBS.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Президент России также отметил, что страны Запада не придерживаются норм Устава ООН при участии в международных коллизиях.

Журналист британской газеты Daily Mail Питер Хитченс заявил, что украинский кризис можно было бы преодолеть, если бы страны коллективного Запада перестали идеализировать киевский режим и представлять его в исключительно положительном свете. Как отметил обозреватель, если Европа хочет позаботиться о гражданах Украины, то ей следует не поощрять конфликт военной и финансовой помощью, а подумать, что сделать для восстановления мира.

По мнению экс-президента США Дональда Трампа, Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Бывший глава Белого дома считает, что не было бы катастрофических жертв, если бы Киев заключил с Москвой соглашение о переходе части территорий к РФ.

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