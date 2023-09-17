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Daily Mail: эскалация конфликта на Украине случилась из-за идеализации Западом Киева

Елизавета Егорова
20:24 17.09.2023
По мнению журналиста Daily Mail, Запад всегда представлял конфликт на Украине как битву между абсолютным добром и злом.
Daily Mail: эскалация конфликта на Украине случилась из-за идеализации Западом Киева
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
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Украинский кризис можно было бы преодолеть, если бы Запад перестал идеализировать Киев и представлять его в исключительно положительном свете. Об этом заявил журналист британской газеты Daily Mail Питер Хитченс.

«Честно говоря, если бы эта война не изображалась так широко в грубо-примитивных сказочных терминах как сверхпростая битва между абсолютным добром и абсолютным злом, а это не так, мы могли бы достичь нынешней стадии раньше», - сказал Хитченс.

По мнению журналиста, западные страны думают о прекращении поставок вооружений Киеву.

Также Хитченс добавил, что если Европа стремится позаботиться об украинцах, то ей следует не поощрять конфликт военной и финансовой помощью, а подумать, что сделать для восстановления мира.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал западные страны поддерживать отношения с Россией, чтобы не привести мир к ядерной войне. По его словам, такой риск огромен, и для недопущения этого стоит прекратить поставки вооружений Украине.

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