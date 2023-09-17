Трамп считает, что не было бы катастрофических жертв, если бы Киев заключил с Москвой соглашение о переходе части территорий к РФ.

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина терпит поражение в конфликте с Российской Федерацией, которого могла бы избежать. Об этом экс-президент США сообщил в интервью NBC News.

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе», - сказал Трамп телеканалу.

Дональд Трамп считает, что если бы украинские власти заключили с Москвой соглашение о переходе части территорий к Российской Федерации, то не было бы таких катастрофических жертв. Бывший американский президент уточнил, что речь идет о «Крыме и других регионах», которые присоединились к России.

Ранее Трампу понравились слова Владимира Путина о готовности бывшего президента США быстро решить кризис на Украине. 45-й президент США считает, что это свидетельствует о правильности произнесенных им слов.