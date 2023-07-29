Путин заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине

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Стремление стран коллективного Запада действовать исключительно в своих интересах в том или ином международном конфликте не означает, что Россия не желает разрешить кризисную ситуацию мирным путем. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами африканских государств в Санкт-Петербурге.

Глава Российского государства напомнил, как действовали западные страны в Ираке, Ливии, Судане, Сирии, отметив, что они не придерживаются норм Устава Организации Объединенных Наций и «вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то».

«Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», - сказал российский лидер.

Президент также заявил, что РФ не нарушает Устав всемирной организации и действует в полном соответствии с ним. Как отметил Владимир Путин, не должно быть односторонних санкций и обеспечения своей безопасности за счет других.

Кроме того, глава государства поблагодарил лидеров стран Африки за сбалансированный подход к ситуации вокруг Украины, а также за то, что они не поддержали и не поддерживают антироссийскую риторику, которую выбрали большинство западных стран. Путин выразил уверенность, что африканские лидеры искренне хотят помочь в достижении справедливого и устойчивого разрешения украинского конфликта.