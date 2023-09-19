Удар по Константиновке: почему NYT обвинил Киев перед приездом Зеленского в США

Зеленский прибыл в Соединенные Штаты на Генассамблею ООН на фоне предоставления доказательств украинского удара по рынку в Константиновке и общей усталости западных партнеров от требований киевского режима.

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Издание «Нью-Йорк Таймс» (NYT) опубликовало сенсационную статью с громким заголовком: «рынок в Константиновке поразила украинская ракета». В материале представлены подробные данные расследования западных журналистов, которые опровергают причастность российской армии. Таким образом пресса подготовила сюрприз к визиту Зеленского в США.

«Собранные и проанализированные NYT доказательства, среди которых фрагменты ракет, спутниковые снимки, свидетельства очевидцев и сообщения в социальных сетях, свидетельствуют о том, что катастрофический удар стал результатом ошибочного запуска украинской ракеты ПВО из комплекса "Бук"», - говорится в публикации издания.

Рынок, мощный взрыв, крики раненых, из-под завалов достают обгоревшие тела. Эти страшные кадры обстрела Константиновки, подконтрольной Киеву, 6 сентября облетели весь мир. Погибших – 16 человек, пострадавших – больше 30. Власти Украины практически сразу обвинили Россию, отказавшись проводить расследование, прессу не подпускают к обломкам и месту падения ракеты. А сразу после: неудачная попытка замести следы. Сервисы онлайн-карт внезапно отключают просмотр улиц в городе, в сетях распространяется измененное видео прилета – с крыши припаркованных автомобилей пропадает отражение летящей ракеты.

Но, как говорится, рукописи не горят. На полученных журналистами NYT записях с камер видеонаблюдения видно, что при приближении ракеты прохожие поворачивают головы на звук в северо-западном направлении, где как раз-таки находятся территории подконтрольные Украине, а не российских военных. Эту версию подтверждает все то же отражение пролетающей ракеты в крышах двух припаркованных автомобилей, и воронка на месте падения. Удар совпал по времени с двумя пусками с украинских позиций из Дружковки в сторону России, которая и находится примерно в 16 километрах от Константиновки. На месте позиций репортеры обнаружили свежие следы траншей и выжженную землю. Один из репортеров записал первый запуск как голосовое сообщение.

Позже это подтвердили и сами местные жители. Для чистоты эксперимента журналисты изучили фрагменты ракет, которые были выпущены российскими системами ПВО С-300 и С-400, о падении которых заявляла украинская сторона. Выяснилось, что они не соответствуют размеру отверстий и фрагментам найденных на месте удара, напротив, они соответствуют ракете 9М38, которая и запускается с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

«Я думаю, что это вполне вероятно могла быть ракета "Бук". Средние радиусы действия у них такие есть. Поэтому уже такие случаи были и в Киеве. Если они (американские СМИ) уже признали, я не думаю, что они такие к нам благосклонные, очевидно, это не так. Они с той стороны работают, значит, доказательная база есть. Ее не скрыть», - прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин.

В этот раз взрыв в Константиновке прогремел, когда в Киеве встречали госсекретаря США Энтони Блинкена. Сейчас же примечательно то, что расследование журналистов вышло именно в момент, когда Зеленский прибыл в Штаты, где он собирается принять участие в Генассамблее ООН, а позже встретиться с американским лидером, который уже успел выступить с вполне предсказуемым заявлением.

То, что на западе устали от бесконечных требований Зеленского и украинской темы в принципе, говорят как минимум настроения участников Генассамблеи. Глава киевского режима вызывает раздражение у делегатов из Латинской Америки, Африки и Азии, у которых и своих проблем достаточно.

Устают от Зеленского и в Европе, особенно после недавней киевской истерии вокруг украинского зерна и жалоб в ВТО. Дипломаты Евросоюза засомневались в адекватности замминистра экономики Украины Тараса Качки и предположили, что он был пьян в момент принятия такого решения. Об этом пишет Politico. Свои рынки закрыли Польша, Венгрия и Словакия. Накануне их примеру последовала Румыния. В ответ Киев пригрозил ввести запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши. Итог не заставил себя долго ждать.

Венгрия, помимо зерна, также запретила ввоз еще 20 видов украинской аграрной продукции. Масштабные забастовки продолжаются и в Болгарии, которая отказалась ввести эмбарго. Фермеры собрались блокировать дороги в столице, на подъездах к Софии уже скопление техники.

«На данный момент украинские товары поступают по нерыночным ценам, а с политической и военной наценкой. Делается все, чтобы помочь Украине. Мы солидарны с Украиной, но, как говорят в народе: Я забочусь о тебе, но о себе я забочусь больше. Пришло время, чтобы наши политики взяли пример с Зеленского, который пытается спасти Украину, своих людей и сельское хозяйство своей страны за счет европейского сельского хозяйства», - сказал Радослав Христов, вице-президент Ассоциации производителей зерна.

В США за ситуацией следят, но пока предпочитают, ожидаемо, не вмешиваться – дело-то европейское, сугубо личного характера.

«Это суверенное решение, не станет ли лицемерием со стороны США запугивать другие страны по поводу принимаемых ими суверенных решений, которые, по их мнению, соответствуют интересам их жителей», - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Иными словами, если что-то не касается напрямую интересов Вашингтона, можно отойти в сторону. В отличие от конфликта на Украине, который проходит под американским девизом «до последнего украинца». Тем временем, возникает вопрос: как теперь будет выглядеть выступление Зеленского после расследования американских журналистов? Этим ударом в спину западные хозяева, судя по всему, дают понять, что глава киевского режима уж больно раздражает своими амбициями, и к тому же, так называемый, контрнаступ результата не дает. И видимо это прямой намек на то, что кровавые «постановки» как средство давления больше не действуют.