Минсельхоз: Венгрия не будет вести переговоров с Украиной по зерну

Ранее Киев обратился с жалобой в ВТО из-за одностороннего запрета на поставки украинской сельхозпродукции со стороны Венгрии, Польши и Словакии.

© Фото: Dirceu Portugal, Keystone Press Agency, Global Look Press

Венгрия отказалась от переговоров с Киевом, который подал иск в ВТО. Интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия. Об этом заявили в Минсельхозе Венгрии.

«Украина... может попытаться начать такой ​​процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия, что бы ни предприняла Украина в ответ на нынешние меры стран-членов, касающиеся импорта сельскохозяйственной продукции», - цитирует РИА Новости заявление министерства.

Напомним, ЕК 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, тогда Венгрия, Польша и Словакия заявили о собственных ограничениях, введенных в одностороннем порядке. Помимо зерна, официальный Будапешт запретил к ввозу разные виды мяса, яйца, овощи, мед, алкогольную продукцию и прочее.

Ранее стало известно о решении властей Венгрии, Словакии и Польши прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок зерновых. На подобный шаг их подтолкнул Киев, пригрозивший обращением в ВТО из-за наложенного эмбарго на поставку украинского зерна.