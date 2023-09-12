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Путин назвал потери Украины в ходе контрнаступления

Алексей Курильченко
11:19 12.09.2023
По словам президента РФ, Украина может попытаться добиться остановки боевых действий после того, как исчерпает свой боевой ресурс.
Путин назвал потери Украины в ходе контрнаступления
© Фото: ТРК "Звезда"
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Украина в ходе контрнаступления понесла большие потери и не добилась никаких результатов. По словам президента России Владимира Путина, киевский режим лишился 71,5 тысячи боевиков.

«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет конечно. Мы сейчас не будем говорить, провал, не провал - нет результатов. Потери есть, большие. С начала этого контрнаступления потери личного составила 71,5 тысячи человек. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они кидают в это контрнаступление», - заявил Путин на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума.

Путин отметил, что ему о ситуации на поле боя докладывают командиры, он постоянно находится с ними на связи. Президент отметил, что Украина также потеряла 543 танка, почти 18 тысяч бронемашин разного класса и другую технику.

«Складывается впечатление, что они хотят - как их толкают западные кураторы - по максимуму "отгрызть" то, что они смогут сделать, а потом, когда все ресурсы будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий, сказать, "ну вот мы давно говорим о том, что мы хотим переговоров"», - отметил Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не сумела достигнуть целей своего контрнаступления ни на одном из направлений. При этом киевский режим отчаянно стремится продемонстрировать кураторам с Запада хоть какой-то успех в наступательных действиях, чтобы продолжить получать военно-экономическую помощь.

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