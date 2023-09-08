Постпред России при ООН отметил, что провокации «состряпаны по одной схеме».

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Видеоматериалы , на которых запечатлен удар по городу Константиновка в ДНР, свидетельствуют о том, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. На это на заседании Совета Безопасности ООН указал постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Он отметил, что западные СМИ начали спешно монтировать отражение на крыше автомобиля, когда поняли, что оно показывает направление прилета.

Все обвинения в адрес России постпред РФ назвал «отвратительной ложью». Ею прикрывают очередную провокацию, устроенную в привязке к визиту американского Государственного секретаря Энтони Блинкена в Киев.

«По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле 2022 года. Наверняка будут новые подобные геббельсовские представления киевского режима», - цитирует РИА Новости слова Василия Небензи.

По его словам, на Западе вскоре забудут и замнут происшествие, когда поймут насколько чудовищное преступление покрывают.

Напомним, в октябре Василий Небензя отмечал, что Украина так и не предоставила имена жертв провокации в Буче. Это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить для подтверждения своих обвинений. Ранее он также отмечал, что средства массовой информации западных стран были вынуждены признать, что многие жители Бучи погибли от украинских артиллерийских снарядов.

До этого Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия установит правду о событиях в Буче. Москва проводит расследование в отношении зверств, совершенных украинскими боевиками.