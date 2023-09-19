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Пашинян заявил, что Армения не давала мандата на этнические чистки в Карабахе

Тимур Шерзад
15:22 19.09.2023
По словам премьер-министра Армении, Азербайджан пытается втянуть ее в полномасштабные боевые действия.
Пашинян заявил, что Армения не давала мандата на этнические чистки в Карабахе
© Фото: Paolo Pizzi, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никому не давала мандата на этнические чистки в Нагорном Карабахе. 

Он сообщил, что Азербайджан начал наземную операцию, цель которой - этническая чистка армян Карабаха. 

При этом Пашинян добавил, что Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабные боевые действия. 

В Минобороны Азербайджана происходящее характеризовали иначе, объявив о начале антитеррористических мероприятий локального характера на территории Нагорного Карабаха. 

В частности, МО Азербайджана опубликовало видео, как утверждается, с уничтожением огневых точек Вооруженных сил Армении. В то же время оборонное ведомство Армении подчеркнуло, что в Карабахе нет воинских подразделений этой страны

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