Пашинян заявил, что Армения не давала мандата на этнические чистки в Карабахе

По словам премьер-министра Армении, Азербайджан пытается втянуть ее в полномасштабные боевые действия.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никому не давала мандата на этнические чистки в Нагорном Карабахе.

Он сообщил, что Азербайджан начал наземную операцию, цель которой - этническая чистка армян Карабаха.

При этом Пашинян добавил, что Азербайджан пытается втянуть Армению в полномасштабные боевые действия.

В Минобороны Азербайджана происходящее характеризовали иначе, объявив о начале антитеррористических мероприятий локального характера на территории Нагорного Карабаха.

В частности, МО Азербайджана опубликовало видео, как утверждается, с уничтожением огневых точек Вооруженных сил Армении. В то же время оборонное ведомство Армении подчеркнуло, что в Карабахе нет воинских подразделений этой страны.