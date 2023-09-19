МО Азербайджана заявило об уничтожении огневых точек ВС Армении в Карабахе

В Минобороны Армении тем временем сообщили, что у них нет воинских подразделений в Нагорном Карабахе.

© Видео: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана показало видео с уничтожением огневых точек, которые принадлежат, как утверждается, подразделениям вооруженных сил Армении.

Азербайджанская сторона утверждает, что огневые удары, в результате которых уничтожаются ДОТы и иные военные объекты, наносятся в результате антитеррористических мероприятий, проводимых в Нагорном Карабахе.

При этом Минобороны Армении заявило, что у него нет воинских подразделений в этом регионе.

В МИД Азербайджана ранее отметили, что единственный путь к миру в Карабахе - полный вывод вооруженных сил Армении из региона.