Главы МО Азербайджана и Турции обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов проинформировал своего коллегу Яшара Гюлера о проведении в регионе антитеррористических мероприятий.

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Глава Министерства обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером и проинформировал его о проведении в регионе антитеррористических мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Отмечается, что турецкий министр «заявил, что Турция сегодня, как и всегда, поддерживает Азербайджан».

Ранее в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что единственный путь к миру в Карабахе - полный вывод армянских войск. Помимо этого, в МИД республики положительно высказались о гипотетическом «роспуске режима в Степанакерте».

В МО Армении, в свою очередь, заявили, что у них нет армии в Нагорном Карабахе. В Ереване отметили, что азербайджанская сторона распространяет сообщения о том, что в регионе находятся подразделения и военная техника армянских вооруженных сил.

В МИД России призвали Баку и Ереван остановить кровопролитие, прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в регионе.