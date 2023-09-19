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В МИД РФ призвали Баку и Ереван остановить кровопролитие

Максим Крюков
14:07 19.09.2023
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шаги для решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Еревану и Баку следует прекратить боевые действия и вернуться к дипломатическому пути урегулирования кризиса. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. С ее слов, Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает обе стороны прекратить кровопролитие. 

«Все шаги для решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 год», - отметила она.

Кроме того, Захарова заявила, что Москва ведет контакты с Баку в связи с мероприятиями, которые Азербайджан проводит в Карабахе. По итогам контактов по линии внешнеполитического ведомства будет выпущено заявление, отметила Захарова.

Дипломат также сообщила, что Россия не получала от Турции предложений о четырехсторонней встрече по Карабаху. По ее словам, Москва традиционно поддерживает тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе.

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