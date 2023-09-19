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МИД: Баку передает Москве данные об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Максим Крюков
13:42 19.09.2023
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва получает информацию о ситуации в Нагорном Карабахе от азербайджанской стороны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Баку предоставляет информацию Москве о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Относительно уведомления, мы получаем эту информацию от азербайджанской стороны», - сказала она.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что не получали от Турции предложений о четырехсторонней встрече по ситуации в Карабахе. Захарова отметила, что Москва традиционно поддерживает тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана объявило о начале в Нагорном Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера. В ведомстве заявили, что целью этого, в частности, является восстановление конституционного строя в регионе. В МО Армении, в свою очередь, сообщили, что ситуация на границах республики относительно стабильная.

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