Россия не получала от Турции предложений о четырехсторонней встрече по Карабаху

Россия традиционно поддерживает тесный диалог с Турцией по различным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе, добавила Мария Захарова.

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Москва не получала от Анкары официальных предложений о проведении встречи лидеров РФ, Армении, Азербайджана и Турции по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видели на этот счет материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали», - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что Россия находится в диалоге с Турцией по различным аспектам международной повестки, включая ситуацию на Южном Кавказе.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В Сети появилось видео с жителями Степанакерта, которые спешат добраться до бомбоубежищ.

Согласно заявлению азербайджанского оборонного ведомства, на дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша взорвалась мина. Жертвами взрыва стали мирные люди, и вышел из строя автомобиль.