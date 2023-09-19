В стране и мире В стране и мире Обострение в Карабахе ТЕГИ

Россия не получала от Турции предложений о четырехсторонней встрече по Карабаху

Андрей Аркадьев
13:32 19.09.2023
Россия традиционно поддерживает тесный диалог с Турцией по различным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе, добавила Мария Захарова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Москва не получала от Анкары официальных предложений о проведении встречи лидеров РФ, Армении, Азербайджана и Турции по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видели на этот счет материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали», - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что Россия находится в диалоге с Турцией по различным аспектам международной повестки, включая ситуацию на Южном Кавказе.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В Сети появилось видео с жителями Степанакерта, которые спешат добраться до бомбоубежищ.

Согласно заявлению азербайджанского оборонного ведомства, на дороге Ахмедбейли - Физули - Шуша взорвалась мина. Жертвами взрыва стали мирные люди, и вышел из строя автомобиль.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.