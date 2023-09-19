В МО Армении заявили, что ситуация на границах относительно стабильная

Ранее Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе.

© Фото: Министерство обороны Республики Армения

В Министерстве обороны Армении заявили, что ситуация на границах республики «относительно стабильная».

«По состоянию на 14.00 (13.00 мск. - Прим. ред.) ситуация на границах Армении относительно стабильная», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о начале в Нагорном Карабахе антитеррористических мероприятий локального характера. Как утверждается, целью этого, в частности, является восстановление конституционного строя в регионе.

Кроме того, в азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями антитеррористических мероприятий, подчеркнув, что с применением высокоточного оружия выводятся из строя только легитимные военные цели.