Захарова: Москва контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе
Москва ведет контакты с Баку в связи с мероприятиями, которые Азербайджан проводит на территории Нагорного Карабаха. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной», - сказала дипломат.
Она добавила, что по итогам этих контактов по линии МИД будет выпущено заявление.
Напомним, ранее стало известно, что Азербайджан начал антитеррористические действия на территории Карабаха. В Сети появились кадры из Степанакерта, на которых слышны взрывы, сирены воздушной тревоги. Также утверждалось, что над городом пролетают БПЛА.
В МО Армении заявили, что ситуация на границе к настоящему моменту является относительно стабильной.