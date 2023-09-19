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Захарова: Москва контактирует с Азербайджаном по мероприятиям Баку в Карабахе

Анна Назайкина
13:41 19.09.2023
По итогам этих контактов по линии МИД будет выпущено заявление, заявила дипломат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Москва ведет контакты с Баку в связи с мероприятиями, которые Азербайджан проводит на территории Нагорного Карабаха. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной», - сказала дипломат.

Она добавила, что по итогам этих контактов по линии МИД будет выпущено заявление.

Напомним, ранее стало известно, что Азербайджан начал антитеррористические действия на территории Карабаха. В Сети появились кадры из Степанакерта, на которых слышны взрывы, сирены воздушной тревоги. Также утверждалось, что над городом пролетают БПЛА.

В МО Армении заявили, что ситуация на границе к настоящему моменту является относительно стабильной.

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