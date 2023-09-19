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В Сети показали видео, предположительно, с БПЛА Азербайджана над Степанакертом

Анна Назайкина
13:19 19.09.2023
Ранее в МО Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе.
© Видео: Armenian_Life, Telegram © Фото: Armenian_Life, Telegram
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В Сети появились кадры, предположительно, с азербайджанскими беспилотниками в небе над Степанакертом.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Armenian_Life.

Напомним, ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» на территории Карабаха.

В военном ведомстве утверждают, что целями для ВС страны не являются мирные жители и гражданская инфраструктура Карабаха, речь идет только о военных объектах.

В свою очередь в МО Армении оценивают ситуацию на границе государства как относительно стабильную.

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