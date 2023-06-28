В стране и мире TVP: в польском Щецине начали выгружать американские танки Abrams Тимур Шерзад Сообщается, что всего с транспортного судна будет выгружено 14 танков. © Фото: balt_security, Twitter Читайте нас на: Американские танки Abrams начали выгружать в польском порту Щецин. Об этом сообщает телеканал TVP. Заявлено, что всего с транспортного судна выгрузят 14 танков. Ими вооружат 1-ю Варшавскую бронетанковую бригаду. Уточняется, что доставленные в Польшу танки сняли с вооружения американских морских пехотинцев. Это первая партия из танков, приобретенных Варшавой у Вашингтона. Они обошлись полякам в 1,4 миллиарда долларов. Ранее польский генерал Скшипчак раскритиковал подготовку Украины к контрнаступлению. Экспертное мнение и аналитика