Саблистка Харлан заявила, что могла завершить карьеру из-за скандала на ЧМ

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Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, что всерьез задумывалась о завершении карьеры после скандала, который произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Напомним, Харлан отказалась жать руку после поединка с россиянкой Анной Смирновой. Украинская фехтовальщица не подпустила представительницу России, выставив перед собой саблю. После этого украинка ушла с помоста, оставив Смирнову в недоумении. На следующий день олимпийская чемпионка 2008 года заявила, что украинские спортсмены готовы встречаться с россиянами на международных соревнованиях, но не будут жать им руки.

«Я думала, что это все - именно так закончится моя карьера. Я приняла это, поверила, что все кончено. Именно тогда я почувствовала себя хуже всего в своей жизни», - сказала Харлан в интервью британской газете The Guardian.

Украинская спортсменка также поделилась, что очень нервничала перед боем против россиянки, о котором узнала за три дня до начала соревнований.

«Я была единственной украинкой, она - единственной русской, и нам приходилось встретиться друг с другом. Я подумала, что это странно, но приказала себе не думать об этом», - сказала она.

После нашумевшей истории стало известно, что для участников соревнований по фехтованию могут отменить обязательное правило рукопожатия после окончания поединка. По данным газеты La Repubblica, Международная федерация фехтования (FIE) планирует заменить рукопожатия приветствием на расстоянии.