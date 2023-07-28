Украинская фехтовальщица Харлан заявила, что украинцы не будут жать руки россиянам

Накануне глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности пригласить украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы в Москву и Екатеринбург.

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Украинские спортсмены готовы встречаться с россиянами на международных соревнованиях, но не будут жать им руки. С таким заявлением выступила фехтовальщица Ольга Харлан.

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной площадке, но мы никогда не пожмем им руки», - цитирует Agence France-Presse слова Харлан.

Накануне на чемпионате мира разгорелся скандал, в центре которого оказалась украинка. После боя с Анной Смирновой она отказалась жать руку сопернице, как это предусмотрено правилами Международной федерации фехтования. Российская сторона подала официальный протест, который был удовлетворен. Харлан дисквалифицировали.

Несмотря на вызывающее поведение некоторых украинских спортсменов, глава российского Минспорта Олег Матыцин ранее заявил о готовности пригласить их на первые в истории Всемирные игры дружбы. Состязания пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Украинцам гарантировали безопасность и равные соревновательные возможности.