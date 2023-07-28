Спорт Спорт Спорт

Украинская фехтовальщица Харлан заявила, что украинцы не будут жать руки россиянам

Ян Брацкий
14:45 28.07.2023
Накануне глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности пригласить украинских спортсменов на Всемирные игры дружбы в Москву и Екатеринбург.
Украинская фехтовальщица Харлан заявила, что украинцы не будут жать руки россиянам
© Фото: Tadashi Miyamoto, AFLO, Global Look Press
Читайте нас на:

Украинские спортсмены готовы встречаться с россиянами на международных соревнованиях, но не будут жать им руки. С таким заявлением выступила фехтовальщица Ольга Харлан.

«Сегодня я хочу сказать, что мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной площадке, но мы никогда не пожмем им руки», - цитирует Agence France-Presse слова Харлан.

Накануне на чемпионате мира разгорелся скандал, в центре которого оказалась украинка. После боя с Анной Смирновой она отказалась жать руку сопернице, как это предусмотрено правилами Международной федерации фехтования. Российская сторона подала официальный протест, который был удовлетворен. Харлан дисквалифицировали.

Несмотря на вызывающее поведение некоторых украинских спортсменов, глава российского Минспорта Олег Матыцин ранее заявил о готовности пригласить их на первые в истории Всемирные игры дружбы. Состязания пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Украинцам гарантировали безопасность и равные соревновательные возможности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:02 В стране и мире
Видео
Путин: США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова
13:45 Армия
Панков: граждане до 30 лет, отправленные в запас в этом году, не будут подлежать призыву на срочную службу
12:35 В стране и мире
Совет Федерации разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику
13:03 В стране и мире
Из-за непогоды 13 самолетов не смогли приземлиться в Сочи
12:23 В стране и мире
Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки в военкомат
Популярное
Видео
Путин процитировал Манделу, говоря о государственном суверенитете
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.