Украинская саблистка Харлан отказалась жать руку россиянке Смирновой на ЧМ

Фехтовальщица из Украины не подпустила россиянку, выставив перед собой саблю.

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Украинская саблистка Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира. Инцидент попал на кадры телевизионной трансляции. Тем самым Харлан нарушила правила международной федерации фехтования.

Украинка победила в 1/32 финала со счетом 15:7. Смирнова пошла навстречу своей сопернице с вытянутой для рукопожатия рукой, но украинка отстранилась и даже выставила перед собой саблю, не подпуская Смирнову ближе. После этого Харлан ушла с помоста, оставив Смирнову в недоумении.

Ранее стало известно о решении Министерства молодежи и спорта Украины разрешить своим атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал это решение торжеством разума.