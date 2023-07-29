FIE отменит рукопожатия после инцидента с украинкой Харлан

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Для участников соревнований по фехтованию могут отменить обязательное правило рукопожатия после окончания поединка в связи с инцидентом, который произошел на чемпионате мира в Милане с участием украинской спортсменки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой. Соответствующую поправку в регламент проведения турниров планирует внести Международная федерация фехтования (FIE).

В настоящее время, согласно действующему пункту в правилах FIE, рукопожатие после схватки является обязательным ритуалом для всех участников соревнований. Однако организация намерена заменить рукопожатия приветствием на расстоянии.

«Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», - говорится сообщении крупнейшей итальянской ежедневной газеты La Repubblica.

Ранее стало известно, что из-за демонстративного отказа пожать руку представительнице России Анне Смирновой украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира в Милане. Позднее появилась информация, что исполнительный комитет FIE отменил дисквалификацию украинки, поскольку Харлан была в праве не пожимать Смирновой руку, так как на первенстве действует протокол по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, спортсменка с Украины сможет выступить в командном турнире саблисток на чемпионате мира.