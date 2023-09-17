ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Домодедовским районом Подмосковья
Российские военнослужащие пресекли террористическую атаку по объектам на территории РФ.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Противник попытался нанести удар по еще одному району Московской области. Над территорией Домодедовского района был сбит БПЛА самолетного типа. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО пресекли террористическую атаку киевского режима.
В эту же ночь Киев пытался атаковать северо-западное и восточное, а также у западного побережья Крымского полуострова. Помимо этого, БПЛА был уничтожен в городском округе Истра.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.