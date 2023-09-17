В стране и мире ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Домодедовским районом Подмосковья Российские военнослужащие пресекли террористическую атаку по объектам на территории РФ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Противник попытался нанести удар по еще одному району Московской области. Над территорией Домодедовского района был сбит БПЛА самолетного типа. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО пресекли террористическую атаку киевского режима. В эту же ночь Киев пытался атаковать северо-западное и восточное, а также у западного побережья Крымского полуострова. Помимо этого, БПЛА был уничтожен в городском округе Истра. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика