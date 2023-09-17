Средства ПВО уничтожили беспилотник в Истре
Мэр Москвы Собянин сообщил о неудавшейся атаке беспилотника.
© Фото: Сергей Мамонтов РИА Новости
Российские средства ПВО предотвратили атаку беспилотника на Москву, он был сбит в городском округе Истра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра», - говорится в публикации в Telegram-канале Собянина.
Уточняется, что пострадавших на месте падения обломков дрона нет, разрушений также не наблюдается. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку, однако наши средства ПВО предотвратили ее.