Средства ПВО уничтожили беспилотник в Истре

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Российские средства ПВО предотвратили атаку беспилотника на Москву, он был сбит в городском округе Истра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра», - говорится в публикации в Telegram-канале Собянина.

Уточняется, что пострадавших на месте падения обломков дрона нет, разрушений также не наблюдается. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку, однако наши средства ПВО предотвратили ее.