МО РФ: над Крымом уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа

Пресечена попытка атаки Киева по объектам на территории РФ.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Над северо-западным и восточным побережьями Крыма уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа.

Средства ПВО уничтожили их с 01:45 до 02:20 по московскому времени. Киев планировал атаковать объекты на территории России.

Прежде Минобороны РФ сообщило, что у западного побережья Крыма обнаружены и уничтожены два беспилотника.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.