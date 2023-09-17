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Два беспилотника обнаружили и уничтожили у побережья Крыма

Анастасия Бобылева
02:24 17.09.2023
Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских дронов рядом с Крымом.
Два беспилотника обнаружили и уничтожили у побережья Крыма
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Два украинских БПЛА обнаружили у побережья Крыма, они были сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что попытка атаки киевского режима произошла в ночь на 17 сентября в 1:15 по московскому времени.

Ранее российские ПВО сбили БПЛА в Истре. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон летел на Москву.

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