Два беспилотника обнаружили и уничтожили у побережья Крыма

Минобороны России сообщило об уничтожении средствами ПВО двух украинских дронов рядом с Крымом.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Два украинских БПЛА обнаружили у побережья Крыма, они были сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что попытка атаки киевского режима произошла в ночь на 17 сентября в 1:15 по московскому времени.

Ранее российские ПВО сбили БПЛА в Истре. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дрон летел на Москву.