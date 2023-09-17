Режиссер Александр Хван умер в возрасте 65 лет

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В возрасте 65 лет скончался российский режиссер, сценарист и актер Александр Хван. Об этом ТАСС сообщила его сестра и агент Елена Хван.

«Да, это так. Это произошло сегодня», - ответила Хван на вопрос о смерти брата.

Александр Хван известен тем, что снял фильмы «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли и «Кармен».

Ранее стало известно о смерти поэта-песенника Николая Добронрава в возрасте 94 лет. По словам российского певца Юлиана, последние годы жизни поэт тяжело болел: из-за проблем с ногами он не мог встать с кровати.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал нашему телеканалу о своей полувековой дружбе с Добронравовым. По словам певца, вклад Добронравова и его жены Александры Пахмутовой стал основой советского песенного искусства.