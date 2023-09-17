В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Режиссер Александр Хван умер в возрасте 65 лет

Елизавета Егорова
16:23 17.09.2023
Александр Хван известен фильмами «Дюба-дюба» и «Кармен».
Режиссер Александр Хван умер в возрасте 65 лет
© Фото: Галина Кмит, РИА Новости
Читайте нас на:

В возрасте 65 лет скончался российский режиссер, сценарист и актер Александр Хван. Об этом ТАСС сообщила его сестра и агент Елена Хван.

«Да, это так. Это произошло сегодня», - ответила Хван на вопрос о смерти брата.

Александр Хван известен тем, что снял фильмы «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли и «Кармен».

Ранее стало известно о смерти поэта-песенника Николая Добронрава в возрасте 94 лет. По словам российского певца Юлиана, последние годы жизни поэт тяжело болел: из-за проблем с ногами он не мог встать с кровати.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал нашему телеканалу о своей полувековой дружбе с Добронравовым. По словам певца, вклад Добронравова и его жены Александры Пахмутовой стал основой советского песенного искусства.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:18 В стране и мире
Президент Финляндии заявил, что Западу стоит поддерживать отношения с РФ
15:09 В стране и мире
Видео
В Подмосковье закрыли бассейн, в котором отравились дети
12:47 В стране и мире
Видео
Лев Лещенко рассказал о своей полувековой дружбе с Николаем Добронравовым
12:45 В стране и мире
Шедший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула
12:18 В стране и мире
Видео
Певец Юлиан рассказал о тяжелой болезни Добронравова незадолго до смерти
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.