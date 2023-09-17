Лев Лещенко рассказал о своей полувековой дружбе с Николаем Добронравовым

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Смерть поэта-песенника Николая Добронравова это самое печальное событие за последние годы. Об этом «Звезде» рассказал» Народный артист РСФСР Лев Лещенко Он рассказал о вкладе, который внес поэт в советское и российское искусство.

«Это самое печальное событие последних лет. 50-летняя дружба оставляет след бесконечной нежности, заботы и внимания. Николай Николаевич озвучил две эпохи - по его песням можно отследить всю летопись нашего Отечества, начиная с 60-х годов, когда полетел в космос Юрий Гагарин, когда была Олимпиада, озвученная песнями Александры Николаевны. Военные страницы летописи, которые были озвучены песнями этого удивительного альянса», - рассказал артист.

Лещенко выразил слова соболезнования бывшей супруге Александре Пахмутовой, с которой Добронравов создавал песни на протяжении многих лет.

«Это люди, которые являются нравственным ориентиром нашего Отечества. Если у нас в стране есть пять любимых народом людей, то две персоны из них это Александра Николаевна и Николай Николаевич. Для нашего народе его смерть значит исчезновение основы песенного искусства - весь фундамент был на их песнях», - рассказал Лещенко.

Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни 17 сентября. Об этом «Звезде» сообщил руководитель театра танца «Рандеву», помощник семьи Добронравова Евгений Малышко. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище. По словам певца Юлиана, близко знакомого с поэтом, последние годы Добронравов тяжело болел.