Певец Юлиан рассказал о тяжелой болезни Добронравова незадолго до смерти

У поэта были проблемы с ногами, он не вставал с кровати - до этого Добронравов переболел коронавирусом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Российский певец Юлиан в беседе со «Звездой» рассказал что последние годы жизни поэт Николай Добронравов тяжело болел, у него были серьезные проблемы с ногами, он не мог встать с кровати. Артист очень плотно работал с ним и его супругой Александрой Пахмутовой - для нее новость о смерти поэта стала настоящим ударом.

«Конечно, новость шокировала - хотя я понимал, что исход возможен, он тяжело болел, целый год он не вставал из-за проблем с ногами. Сейчас надо переживать о здоровье Александры Николаевны - они были единое целое, как в песне "Ты моя мелодия, ты мой преданный орфей", которую Николай Николаевич написал когда-то. Так они всегда и жили, поэтому для нее эта новость огромный удар», - рассказал певец.

Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни 17 сентября. Об этом «Звезде» сообщил руководитель театра танца «Рандеву», помощник семьи Добронравова Евгений Малышко. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

В январе 2021 года Александра Пахмутова и Николай Добронравов были выписаны из больницы, куда попали, заболев коронавирусом. На тот момент Пахмутовой был 91 год, ее мужу - 92 года.