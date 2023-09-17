Умер поэт-песенник Николай Добронравов
Он скончался в возрасте 94 года.
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
В воскресенье 17 сентября умер поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой. Ему было 94 года. Об этом сообщил российский певец Николай Басков.
«Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова…», - говорится в публикации Баскова в Instagram*.
В январе 2021 года Александра Пахмутова и Николай Добронравов были выписаны из больницы, куда попали, заболев коронавирусом. На тот момент Пахмутовой был 91 год, ее мужу - 92 года.
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