Mash: Игоря Николаева перевели в реанимацию

Игорь Николаев перенес инфаркт, после которого у него нарушилась работа сердца.

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Российского композитора и певца Игоря Николаева перевели в реанимацию - медики в экстренном порядке пытаются стабилизировать его состояние, сообщил Mash.

У музыканта нашли следы перенесенного обширного инфаркта, после которого нарушилась работа сердца: оно бьется то слишком часто, то слишком медленно. Об этом свидетельствуют данные ЭКГ. Николаев находится в сознании, однако родственников в палату не пускают.

Ранее стало известно, что в реанимацию попал артист РАМТ Алексей Янин. В НИИ скорой помощи Склифосовского сообщили, что актер находится в тяжелом состоянии.

Какое-то время распространялись слухи о его смерти, однако сотрудники НИИ их опровергли. Жена Янина Дарья заявила, что с их семьей произошла чудовищная ситуация.