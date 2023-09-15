Боевые возможности Ка-52М и корабли для ВМФ: как прошла поездка Шойгу в Приморье

Министр обороны РФ посетил дальневосточный завод «Звезда», где проверил выполнение гособоронзаказа, после чего направился на завод «Прогресс», выпускающий боевые вертолеты Ка-52М.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Министр обороны Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом авиазавод «Прогресс» в Приморье. Именно из цехов этого предприятия в городе Арсеньев одни из лучших ударно-разведывательных вертолетов мира отправляются в зону СВО.

Главу Минобороны знакомят со всем процессом производства. В цехе агрегатной сборки изготавливают фюзеляжи боевых машин. Все, что связано с технической составляющей - вооружение, бортовую электронику и комплексы защиты экипажа, - устанавливают уже в цехе окончательной сборки.

Арсеньевский авиазавод - одно из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За 87-летнюю историю здесь перешли от ремонта авиатехники до полного цикла ее производства. Самый известный продукт завода - ставший уже легендарным вертолет Ка-52 «Аллигатор».

На летно-испытательной станции Сергей Шойгу по достоинству оценивает уже готовые образцы Ка-52М и высокий профессионализм сотрудников авиазавода, выпускающих в небо своих боевых птиц.

С 2021 года на заводе производят модернизированные Ка-52 с индексом М. По сравнению с предшественником, у этого ударного вертолета увеличенная дальность обнаружения и распознавания целей в ночное время, теперь она достигает 15 км. Это позволяет вести боевые действия без вхождения в зону поражения ПЗРК противника. Кроме того, модернизированная версия Ка-52 получила новое вооружение, которое пока держится в секрете.

Министру обороны также показали тренажерный комплекс, с помощью которого летчики тут же в стенах завода обучаются пилотированию и использованию радиоэлектроники ударного вертолета. Глава ведомства поручил обеспечить летные строевые части таким же оборудованием. По результатам рабочей поездки Сергей Шойгу поручил увеличить темпы производства ударных вертолетов.

Ранее глава ведомства проверил выполнение гособоронзаказа и на дальневосточном заводе «Звезда» в Большом Камне, где ремонтируют подводные лодки для Тихоокеанского флота. Сергей Шойгу осмотрел строительство плавучего докового комплекса. А на итоговом совещании заявил, что до конца этого года российский Военно-морской флот примет на вооружение еще 12 кораблей подводного и надводного класса.

Кроме того, по словам министра, сейчас крупнейшие оборонно-промышленные предприятия России ведут интенсивную разработку новейших систем защиты для нужд нашего Военно-морского флота.

«Мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подлодок, роботизируемых систем, беспилотных подводных аппаратов», - сказал Шойгу.

Только за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 боевыми кораблями. Однако на ближайшие годы темпы строительства должны увеличиться в разы, чтобы обеспечить безопасность российских территорий от Камчатки до Калининграда.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.