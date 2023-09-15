ОПК ОПК ОПК

Глава Арсеньевского завода доложил Шойгу об удвоении объема гособоронзаказа в 2023 году

07:15 15.09.2023
Задания заводом выполняются с опережением графика, отметил Сергей Шамшура.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Выполнение гособоронзаказа на Аресеньевском заводе в 2023 году выросло в два раза. Об этом во время проверки работы предприятия министром обороны Сергеем Шойгу доложил генеральный директор завода Сергей Шамшура.

«В 2023 году для Арсеньевского авиазавода «Прогресс» вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших Вооруженных Сил», - заявил он.

Он подчеркнул, что завод идет с опережением графика и досрочно выполняет задания.

Шойгу побывал в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Там он ознакомился с процессом изготовления вертолетной техники. Как отметил руководитель предприятия, завод ведет работу по повышению боевой живучести вертолета. У модернизированной версии Ка-52М, по словам Сергея Шамшуры, новые системы РЛС и прицельного комплекса, а также улучшенное вооружение.

Ранее Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на дальневосточном заводе «Звезда». Руководитель предприятия доложил ему о ходе ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комлекса.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:21 В стране и мире
Шойгу на Арсеньевском заводе осмотрел тренажерный комплекс для летчиков Ка-52М
05:00 В стране и мире
Видео
Боец «Волга» рассказал о неудачной попытке боевиков форсировать Днепр
22:39 В стране и мире
В Дагестане произошел пожар в многоквартирном доме после взрыва газа
21:00 В стране и мире
Видео
Приглашенная Путиным на запуск «Союза» лицеистка Андреева приехала на Байконур
15:53 В стране и мире
МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.