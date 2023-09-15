Глава Арсеньевского завода доложил Шойгу об удвоении объема гособоронзаказа в 2023 году

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Выполнение гособоронзаказа на Аресеньевском заводе в 2023 году выросло в два раза. Об этом во время проверки работы предприятия министром обороны Сергеем Шойгу доложил генеральный директор завода Сергей Шамшура.

«В 2023 году для Арсеньевского авиазавода «Прогресс» вдвое возрос объем по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с предыдущим годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаем изготовлению машин для наших Вооруженных Сил», - заявил он.

Он подчеркнул, что завод идет с опережением графика и досрочно выполняет задания.

Шойгу побывал в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Там он ознакомился с процессом изготовления вертолетной техники. Как отметил руководитель предприятия, завод ведет работу по повышению боевой живучести вертолета. У модернизированной версии Ка-52М, по словам Сергея Шамшуры, новые системы РЛС и прицельного комплекса, а также улучшенное вооружение.

Ранее Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на дальневосточном заводе «Звезда». Руководитель предприятия доложил ему о ходе ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комлекса.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.