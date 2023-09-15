ОПК ОПК ОПК

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на дальневосточном заводе «Звезда»

07:05 15.09.2023
Глава Минобороны РФ посетил АО «Дальневосточный завод «Звезда» в Приморском крае в рамках проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК на Дальнем Востоке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК на Дальнем Востоке. В рамках проверки он посетил АО «Дальневосточный завод "Звезда"».

Руководитель предприятия доложил министру оборону о мероприятиях по ремонту и модернизации атомных подводных лодок и строительстве плавучего докового комлекса.

В разговоре с руководством предприятия Шойгу подчеркнул важность соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Он потребовал сделать все возможное, чтобы завершить ремонт и модернизацию атомных подводных крейсеров.

Ранее САУ «Мальва» закончила госиспытания и ушла в производство. Преимущество артустановки состоит в том, что она может работать в режиме одновременного огневого налета и обладает улучшенной маневренностью.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:21 В стране и мире
Шойгу на Арсеньевском заводе осмотрел тренажерный комплекс для летчиков Ка-52М
05:00 В стране и мире
Видео
Боец «Волга» рассказал о неудачной попытке боевиков форсировать Днепр
22:39 В стране и мире
В Дагестане произошел пожар в многоквартирном доме после взрыва газа
21:00 В стране и мире
Видео
Приглашенная Путиным на запуск «Союза» лицеистка Андреева приехала на Байконур
15:53 В стране и мире
МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.