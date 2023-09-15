Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на дальневосточном заводе «Звезда»
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК на Дальнем Востоке. В рамках проверки он посетил АО «Дальневосточный завод "Звезда"».
Руководитель предприятия доложил министру оборону о мероприятиях по ремонту и модернизации атомных подводных лодок и строительстве плавучего докового комлекса.
В разговоре с руководством предприятия Шойгу подчеркнул важность соблюдения графика выполнения государственного оборонного заказа. Он потребовал сделать все возможное, чтобы завершить ремонт и модернизацию атомных подводных крейсеров.
Ранее САУ «Мальва» закончила госиспытания и ушла в производство. Преимущество артустановки состоит в том, что она может работать в режиме одновременного огневого налета и обладает улучшенной маневренностью.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.