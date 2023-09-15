Шойгу: ВМФ России получит 12 кораблей до конца года

Среди них будут надводные и подводные корабли, уточнил глава ведомства.

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ВМФ России получит 12 кораблей до конца года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск"», - сказал министр на совещании в штабе Тихоокеанского флота.

Фрегаты проекта 22 350, к которым относится «Адмирал Головко», являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России. Являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК».

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» - это проект 885 «Ясень-М». Подводные лодки проекта - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвертого поколения. На их вооружении находятся мины, торпеды, ракеты «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.