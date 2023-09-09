Белый дом не подтвердил готовность передать Киеву ракеты ATACMS

Как ранее сообщил телеканал ABC News, решение о передаче Киеву дальнобойных ракет уже «на подходе».

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Администрация Белого дома не подтвердила сообщения о том, что президент США Джо Байден склоняется к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

«Я не могу (подтвердить - ред.)», - заявил РИА Новости представитель совета по национальной безопасности Белого дома на просьбу подтвердить данную информацию.

Ранее телеканал ABC News сообщил о том, что администрация действующего главы Белого дома склоняется к передаче киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия, о которых он давно просит. Как сообщил телеканал, «решение на подходе» и ракеты могут войти уже в следующий пакет военной помощи.

Россия неоднократно указывала на недопустимость поставок оружия в зону украинского конфликта. Странам Североатлантического альянса была направлена соответствующая нота.