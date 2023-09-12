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Киев ожидает решения по поставке ракет ATACMS к началу ГА ООН

Марина Крижановская
01:41 12.09.2023
Предположительно, это может произойти после прибытия Зеленского в Нью-Йорк.
Киев ожидает решения по поставке ракет ATACMS к началу ГА ООН
© Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress
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Киевский режим надеется получить согласие американских властей на поставку ракет дальнобойных ракет ATACMS. Сообщается, что это может произойти к началу Генеральной Ассамблеи ООН, она будет проходить в период с 19 по 26 сентября.

Предполагается. что положительное решение может последовать после прибытия в Нью-Йорк украинского президента Владимира Зеленского. Об этом проинформировали в RT со ссылкой на американское СМИ.

«Украина продавливает США дать зеленый свет по поставкам ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе», - сообщило СМИ.

Ранее телеканал АВС News предположил, что США склоняются к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Но после этого Белый дом не подтвердил готовность передать Киеву данные ракеты.

В Госдепе США 11 сентября заявили, что вопрос поставки ракет ATACMS Киеву еще обсуждается. Официальный представитель Мэттью Миллер сказал, что еще нет какой-либо позиции или решения.

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