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WP: США не готовы остаться без ATACMS, поставив их Украине

Марина Крижановская
02:16 23.07.2023
Недовольство украинским контрнаступлением, ограниченное количество ракет ATACMS на складах и желание США быть готовыми «к другим возможным конфликтам тормозят поставку данных ракет Киеву.
WP: США не готовы остаться без ATACMS, поставив их Украине
© Фото: defense.gov
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Американские СМИ сообщили, что власти страны не готовы на данный момент поставить Украине ракеты большой дальности ATACMS. Администрация президента Джо Байдена, по информации The Washington Post, придерживается отказа отправлять Киеву данные ракеты, несмотря на давление со стороны законодателей США и украинского правительства.

При это указано, что впоследствии данное вооружение все же может быть отправлено, как и другие позиции прежде, несмотря на медленные темпы контрнаступления Украины.

«Разочарование медленными темпами украинского контрнаступления против укрепившихся российских сил и новый двусмысленный тон президента Байдена привели к широко распространенным предположениям о том, что ракеты вскоре пойдут по пути, по которому пошли другие системы вооружений США, поставки которых сначала отклонялись, но в конечном итоге были одобрены в течение 17 месяцев спецоперации», - пишет СМИ.

Также указано, что киевские власти, по мнению Пентагона, имеют «более насущные потребности, чем ATACMS» и отправка им достаточного количества оружия подорвет способность США быть готовыми «к другим возможным конфликтам».

СМИ пишет, что имеющиеся на американских складах ракеты ATACMS подсчитаны и к концу 2023 года на вооружение в качестве замены поступят ракеты Precision Strike нового поколения. Производитель Lockheed Martin, как отмечается, выпускает по 500 ракет ATACMS ежегодно, но они предназначены для продажи в другие страны.

Сообщается, что в июне комитет Палаты представителей по вооруженным силам в свой пакет бюджета на оборону включил средства для отправки Киеву ATACMS. При этом комитет Палаты представителей по иностранным делам принял резолюцию, в которой был призыв к Байдену дать эти ракеты Украине «немедленно».

Сутками ранее сообщалось, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. В очередную поставку вооружения войдут БТР Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК NASAMS и для РСЗО HIMARS, боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

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