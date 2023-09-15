Манутров показал Ким Чен Ыну авиазавод в Комсомольске-на-Амуре

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Глава Северной Кореи посетил инженерный центр и производственные цеха авиазавода имени Гагарина, а также площадку Конструкторского бюро «Яковлев».

В поездке северокорейского лидера сопровождал зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Гостю показали цех окончательной сборки самолетов Су-35 и Superjet-100. Инженеры продемонстрировали цифровые технологии, которые используют при создании современных самолетов. В завершение визита лидер КНДР смог по достоинству оценить демонстрационный полет многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35.

До этого Ким Чен Ын в подарок получил от президента РФ побывавшую в космосе перчатку от скафандра и карабин отечественного производства высочайшего качества. Также Путин говорил, что лидер Северной Кореи увидит возможности Тихоокеанского флота во Владивостоке.