Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж

Один из встречающих произнес, что «"кукуруза" пришла к "пшенице"».

© Видео: Instagram, @ist_west2211 © Фото: Instagram, @ist_west2211

Бортпроводников рейса, сделавшего аварийную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области, в аэропорту Кольцово встретил экипаж, который четыре года назад совершил «чудо в кукурузном поле». Об этом стало известно из видео в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ).

«"Кукуруза" пришла к "пшенице"!» - воскликнул встречающий.

Ранее самолет А320 совершил аварийную посадку из-за отказа системы гидравлики. Борт направлялся из Сочи в Омск, но совершить посадку в аэропорту без риска аварии было невозможно, пилоты были вынуждены повернуть лайнер в сторону Новосибирска на запасной аэродром. Однако и туда долететь не удалось из-за нехватки топлива.

В результате пилоты спасли 167 человек. Пассажирка поблагодарила их за «второй шанс», а ее сын рассказал, что перед посадкой в поле молился вместе с мамой.

Напомним, 15 августа 2019 года самолет, вылетевший из аэропорта Жуковский по маршруту Москва - Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Пилот Дамир Юсупов совершил вынужденную жесткую посадку за пределами аэропорта. Экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, выжили, а Юсупов получил звание Героя России.

Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем. Он также поблагодарил экипаж за проделанную работу, назвав самым главным то, что в тот день все вернулись к своим близким.

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