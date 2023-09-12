Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем

Пилот Дамир Юсупов написал в соцсетях, что гордится экипажем, которому сегодня из-за отказа гидравлической системы пришлось посадить в поле под Новосибирском самолет.

© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Пилот Дамир Юсупов, которому в 2019 году было присвоено звание Героя России за посадку самолета в кукурузном поле, написал в посте в социальных сетях, что гордится экипажем экстренно севшего на грунт под Новосибирском самолета.

«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!» - написал Юсупов в Instagram*.

Ранее жена пилота экстренно севшего в поле самолета рассказала, что сыновья гордятся отцом. По ее словам, стаж второго пилота Эдуарда Семенова составляет 7 000 часов - с таким «огромным опытом» можно выходить на пенсию.

Напомним, 15 августа 2019 года самолет А321, выполняющий рейс Москва - Симферополь, столкнулся со стаей чаек, из-за чего был вынужден совершить жесткую аварийную посадку за пределами аэропорта. Экипаж и пассажиры остались живы, Юсупов получил звание Героя России. Уже через девять дней самолет распилили на части и вывезли с места происшествия.

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