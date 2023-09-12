Пассажирка севшего в поле самолета поблагодарила пилотов за «второй шанс»

Сын пассажирки севшего в поле в Новосибирской области самолета рассказал, что перед посадкой молился вслед за мамой.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Пассажиры Airbus A320, следующего рейсом Сочи - Омск, женщина с ребенком, рассказали «Звезде», что посадка самолета прошла плавно, они также поблагодарили пилотов за второй шанс.

«Спасибо, что тут можно сказать, за второй шанс. Действительно, люди герои, правда герои», - сказала женщина.

Она также поделилась, какие мысли были в голове перед посадкой.

«Ты готов вот к этому толчку, ты понимаешь, что сейчас он будет садиться, и ты не знаешь, как это произойдет», - рассказала женщина.

В результате самолет сел плавно.

«Несколько раз подударило, но плавно. Быстро все встали, начали двигаться к трапам и бежать в лес», - рассказала женщина.

Ее сын добавил, что перед посадкой молился вместе с мамой.

«Мама начала паниковать. Я посмотрел на нее. Мама начала молиться, я понял, что что-то не так. Тоже помолился, поверил. Сказали, что делать», - рассказал Ваня.

По его словам, когда самолет остановился, всем дали команду, люди начали выбегать из самолета, некоторые забирали свои вещи.

«Я бежал, хотел дождаться маму, мама моя орала: "Ваня, беги, беги, беги!" Мы все боялись, что будет взрыв», - отметил мальчик.

Ранее мама пилота, посадившего в поле самолет, рассказала о звонке сына после ЧП. Пилот Эдуард Семенов сказал ей, что все здоровы и все хорошо.

Напомним, утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области из-за отказа гидравлической системы.