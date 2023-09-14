На Крымском мосту приостановилось движение автотранспорта
Движение автомобильного транспорта по Крымскомумосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - следует из сообщения.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Причины ограничений в движении не уточняются.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поврежденную часть Крымского моста откроют уже 15 сентября. Осталось положить асфальт, установить барьерные ограждения, сделать освещение и разметку.
Напомним, 17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками. В результате взрыва автодорожная часть моста получила значительные повреждения, пострадал автомобиль, в котором находилась девочка и ее родители - оба взрослых погибли.