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На Крымском мосту приостановилось движение автотранспорта

Вероника Волосунова
06:36 14.09.2023
В Оперштабе сообщили о временной остановке движения автотранспорта на Крымском мосту.
На Крымском мосту приостановилось движение автотранспорта
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
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Движение автомобильного транспорта по Крымскомумосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - следует из сообщения.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины ограничений в движении не уточняются.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поврежденную часть Крымского моста откроют уже 15 сентября. Осталось положить асфальт, установить барьерные ограждения, сделать освещение и разметку.

Напомним, 17 июля Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками. В результате взрыва автодорожная часть моста получила значительные повреждения, пострадал автомобиль, в котором находилась девочка и ее родители - оба взрослых погибли.

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